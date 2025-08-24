Detienen a líder de "Los Estúpidos" por su probable participación en secuestro agravado; grupo delictivo operaba en el sur de CDMX

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó este viernes que aprehendió a Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado, quien es señalado por el líder de la organización delictiva denominada “Los Estúpidos”, la cual opera en la zona sur de la Ciudad de México y está vinculada con delitos como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros.

Según antecedentes, la persona aprehendida había sido detenida anteriormente por su posible participación en un homicidio, proceso que enfrentaba en libertad por determinación de un juez federal, quien instruyó la modificación de la medida cautelar derivado de un amparo promovido por su defensa.

De acuerdo con la investigación por el delito de secuestro agravado, en julio de 2020, un hombre junto con su esposa y sus dos hijas se encontraban a bordo de un taxi que circulaba en la colonia San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta, cuando otro vehículo conducido presuntamente por Luis Alberto "N" y otro sujeto, les habría cerrado el paso para descender con violencia al hombre del taxi y privarlo de la libertad por aproximadamente tres horas.

Por estos hechos, este jueves 21 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Luis Alberto “N” en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX reitera su compromiso con la investigación de los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos generadores de violencia en la Ciudad de México, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de la población capitalina.

