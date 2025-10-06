Más Información

La excandidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga (zona montañosa central de ), Jessica Flor Luna Aguilera, fue la tarde de hoy.

El crimen ocurrió en la comunidad de Potrero Nuevo del municipio de Atoyac, una zona cercana a la región donde fue candidata en las elecciones municipales del pasado primero de junio.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por , quienes le dispararon, la mataron y huyeron.

Asesinan a excandidata del PT a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz (06/10/2025). Foto: Especial
El hecho provocó conmoción entre los habitantes de Potrero Nuevo, comunidad donde se registró una intensa movilización policial.

Agentes de distintas corporaciones desplegaron un operativo en caminos y carreteras que comunican al municipio de Atoyac con las regiones Yanga y Paso del Macho, sin que pudieran ser ubicados y detenidos los responsables.

