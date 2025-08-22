Dos mujeres fueron asesinadas a tiros cuando viajaban en un automóvil por la alcaldía Xochimilco, una de las víctimas era una menor de 10 años.

Ataque de manera directa

El crimen se trataría de un ataque de manera directa en contra de las dos mujeres cuando viajaban con un hombre que manejaba el auto donde fueron baleadas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las tres personas circulaban en el coche por la calle 16 de septiembre, en la colonia Santa María Tepepan. Fue a la altura de la calle Niños Héroes que sujetos en moto se les emparejaron y abrieron fuego contra las dos mujeres que iban en el asiento trasero del coche, para luego escapar.

Cuando policías llegaron al lugar se entrevistaron con el conductor que les refirió lo ocurrido, explicó que volvían de hacer compras en un supermercado cuando fueron alcanzados por los sujetos en moto.

El conductor del auto, que también dijo ser familiar de las víctimas, salió ileso al ataque, confirmó la Policía de la Ciudad de México.

Cuando el personal de servicios médicos llegó al lugar confirmaron el deceso de la mujer de 51 años y la menor de 10 años.

