¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

En la detención de 13 personas acusadas de haber participado en el asesinato de los dos colaboradores del Gobierno capitalino, Ximena Guzmán y José Muñoz, el pasado 20 de mayo, se realizaron varios cateos en el Estado de México y la Ciudad de México en los cuales se aseguraron drogas, armas, teléfonos celulares y diversos artículos.

Cateos en la CDMX y Edomex

En total se realizaron 11 cateos en los que participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y su Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

En el cateo efectuado en un inmueble identificado en las carpetas de indicios elaboradas por las autoridades que participaron en el operativo conjunto como “Privada de Santa Teresa”, se aseguró un vitrolero con aparente marihuana, varias dosis de lo que sería droga sintética, una tarjeta de memoria, un cartucho útil y tres teléfonos celulares.

En el inmueble de identificado como “Cateo Tejocotes”, se aseguraron varios cartuchos de arma de fuego, bolsas con marihuana a granel, siete teléfonos celulares y lo que serían varias dosis de droga.

En el operativo realizado en el predio identificado como de “Cateo San Francisco Tembleque” se decomisaron varias dosis de aparente droga y un teléfono celular.

En el dispositivo desplegado en el domicilio identificado como “Cateo Callejón Victoria” se decomisaron dosis de lo que sería marihuana y cuatro dispositivos celulares.

Mientras que en el dispositivo del inmueble identificado como “Cateo Boulevard Rosas” se aseguraron como indicios un equipo de cómputo, una carpeta y varios documentos.

En el domicilio identificado como “Carretera Antigua a Tepeapulco” se aseguró un arma larga, varios cartuchos útiles y autopartes.

Y en el inmueble identificado en las carpetas de indicios como “Calle San Luis” se aseguraron varias dosis y tres paquetes a granel de aparente droga.

La tarde del jueves, se realizó la audiencia de control de una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En la primera audiencia en los juzgados de oralidad del Poder Judicial capitalino se acreditó la legalidad de la detención de Nery N, se le dictó la medida cautelar de la prisión preventiva y será llevada al Penal Femenil de Santa Martha.

La mujer está acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

