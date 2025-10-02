Un total de 84 patrullas e igual número de uniformes fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz como parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad.

Las unidades serán para la Policía Estatal, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial y la Dirección General de Transporte.

La gobernadora Rocío Nahle García, aseguró que Veracruz merece corporaciones fuertes, equipadas y comprometidas.

Llegan policías a Veracruz (02/10/2025). Foto: Especial

“Trabajamos todos los días, dando la cara. Nuestro lema es cero impunidad; en Veracruz no se toleran conductas antisociales ni pactos con la delincuencia, porque la seguridad no se pacta, la seguridad se construye”, dijo.

La mandataria recordó que el Gobierno del Estado ha impulsado medidas de dignificación para el personal operativo, como el incremento salarial del 8 por ciento adicional a la homologación, becas para hijos de elementos en universidades y la proyección de programas de vivienda y seguridad social.

“Una corporación respaldada en sus derechos laborales es también una corporación más cercana y comprometida con la ciudadanía”, expuso.

Acompañada de los integrantes de la Mesa de Seguridad, precisó que este es un primer paquete de vehículos, de los cuales una parte se destinará a la vigilancia de las carreteras en coordinación con la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés, dijo que por primera vez en muchos años se entregan vehículos nuevos para las direcciones de Tránsito y Transporte, reforzando el trabajo operativo de la Policía Estatal.

Se trata –agregó-, de una estrategia integral orientada a fortalecer la presencia institucional en el territorio, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar una corporación digna, equipada y comprometida con la tranquilidad de las familias veracruzanas.

Las nuevas unidades también vigilarán carreteras (02/10/2025). Foto: Especial

“La entrega de estas unidades, así como uniformes para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, es una muestra de que no escatimaremos esfuerzos para seguir avanzando. Veracruz merece corporaciones fuertes, equipadas y comprometidas”.

Veracruz ha venido sufriendo durante el presente año una escalada de violencia relacionada con la operación de bandas del crimen organizado.

