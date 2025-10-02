La Paz.- Autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad de Baja California Sur confirmaron la captura cinco personas, entre ellos, Luis Alberto “N”, alias el “Moto Ratón” -identificado como integrante de la facción de Los Mayos- considerado objetivo prioritario en el estado, por su presunta responsabilidad en hechos de alto impacto.

La detención ocurrió la noche del miércoles en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, durante un operativo conjunto, en el que participaron elementos del Ejército, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policías locales, así como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría estatal.

Se desplegó un operativo en la colonia Pueblo Nuevo, donde irrumpieron en un domicilio y lograron la captura de quien identifican como uno de los principales líderes criminales que operaba en los municipios de Comondú y Loreto.

En esta acción se aseguraron también ocho armas largas, un arma corta, más de 70 cargadores, 14 radios, granadas de humo, granada de fragmentación, 9 chalecos tácticos, placas balísticas, fornituras y diversas dosis de drogas, entre ellas marihuana y cristal.

Minutos más tarde, en otro domicilio en la zona centro de este municipio, también lograron la detención de otras personas, y el aseguramiento de dos armas largas, 10 cargadores calibre 7.623 x 39 milímetros y bolsas de droga conocida como cristal.

Las autoridades indicaron que lograron la detención en total de cinco personas, entre ellas, Luis Alberto “N”, alias el “Moto Ratón”, así como una mujer. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura de “El Moto Ratón” ocurre a pocos días de que las fuerzas de seguridad lograran también la detención de Fabián “N”, alias “El Tata”, señalado como presunto líder de la misma facción de Los Mayos, junto a dos hombres más, en aquella región norteña.

En aquella operación, realizada el pasado 20 de septiembre, también se aseguraron drogas, armas, y tres vehículos.

BCS enfrenta desde abril una ola de violencia vinculada a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. En los últimos meses se han perpetrado homicidios a plena luz del día y balaceras en Comondú, Loreto y Mulegé, municipios donde se han concentrado diversos enfrentamientos; no obstante, los municipios de La Paz y Los Cabos no han estado exentos de estos hechos violentos, incluso mandos de seguridad han sido asesinados.

Cerca de 300 elementos militares se desplegaron a la zona norte de la entidad para reforzar las estrategias de seguridad.

El procurador de justicia del estado, Antonio López Rodríguez, junto a un equipo de trabajo se encuentra en el municipio de Comondú, coordinando operativos para lograr detenciones, según ha informado en conferencias de prensa.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, señaló que mantienen la coordinación con autoridades federales para seguir desplegando acciones que permitan la captura y neutralización de generadores de violencia.

