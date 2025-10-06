Más Información
Culiacán, Sin.- En los municipios de Culiacán y San Ignacio, en recorridos de vigilancia, las fuerzas federales aseguraron nueve armas de fuego automáticas, más de mil 600 cartuchos útiles, cargadores y chalecos tácticos, sin que en las acciones desplegadas se lograra detener a civiles.
Los elementos militares, en sus labores de vigilancia por el poblado serrano de El Lodazal, en el municipio de San Ignacio, encontraron ocho rifles automáticos, sesenta cargadores abastecidos y mil doscientos cartuchos útiles de diversos calibres.
El personal del ejército que localizó las armas, realizaron varios recorridos por la zona en busca de personas que pudieran estar relacionados con el hallazgo, sin embargo, no localizaron a persona alguna.
Durante reconocimientos terrestres motorizados y a pie, los elementos del ejercito encontraron en el poblado Paradones, del municipio de Culiacán, un fusil automático, catorce cargadores abastecidos, 440 cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm y tres chalecos balísticos.
Todo lo encontrado en esta comunidad rural fue puesto a disposición del agente del ministerio público federal para que abra una carpeta de investigación y se logre identificar a los presuntos propietarios de las armas, cargadores y equipo táctico.
