Culiacán, Sin.- En diferentes municipios del estado, en patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre, elementos del ejército, detuvieron a dos personas, , armas de fuego, cargadores, cartuchos, bolsas con posibles drogas, treinta y nueve, siete vehículos, entre ellos una motocicleta.

La Novena Zona Militar, con sede en Culiacán dio a conocer, que el pasado 29 de septiembre, integrantes de las fuerzas del ejército, detuvieron a dos personas del sexo masculino y localizaron nueve áreas de concentración de material diverso para elaborar drogas sintéticas, por lo que se estableció un perímetro de seguridad.

En la revisión de los nueve sitios, se aseguraron dos mil 585 litros y 166 .25 kilos de sustancias químicas, presuntamente utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas, además, se encontró 1.40 kilos de probable droga sintética.

Los elementos militares, encontraron 4.51 kilos de una yerba verde, posiblemente , treinta bolsas, con probable cocaína, cuatro fusiles automáticos, 28 cargadores, 778 cartuchos útiles, 39 artefactos explosivos improvisados, seis condensadores, cuatro reactores, seis vehículos y una motocicleta.

Tanto los dos detenidos, junto con todas las sustancias químicas, posibles drogas, armas, cargadores, cartuchos, explosivos artesanales y diversos instrumentos de laboratorios, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

