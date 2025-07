Atizapán de Zaragoza, Méx. Un video que circula en redes sociales y que rápidamente se volvió viral, capto una golpiza dentro del Club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, en las imágenes se observa a un hombre agrediendo brutalmente a otro sujeto, con apoyo de varias personas, incluidos sus escoltas, por lo que usuarios de las redes lo bautizaron como #LordPádel.

El brutal incidente ocurrió el 21 de julio, y hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido información al respecto.

Empresario y escoltas golpean a un jugador de pádel

En el video se ve a un hombre con playera negra y short blanco golpeando a otro sujeto con playera blanca y short negro, donde posteriormente a la agresión se suman cuatro escoltas que lo acompañan para golpear al sujeto que vestía playera blanca y short negro.

En las imágenes también se observa a una mujer y un joven, presuntamente la esposa e hijo del agresor identificado como Germán Mondragón. En un segundo video, la víctima ya se encuentra en el suelo, sin oponer resistencia, mientras el agresor lo mantiene sometido y lo amenaza con matarlo. Uno de los escoltas, uniformado con insignias de una empresa de seguridad privada, lo remata con una patada antes de retirarse.

Víctima relata cómo inició la agresión

Luego de la brutal golpiza, la víctima identificada como Israel M, aclaró que la persona que lo golpeó no es el dueño del club, sino de otro establecimiento del mismo giro.

Asimismo, el sujeto agredido narró los momentos previos a la agresión ocurrida en el club de pádel. De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó durante un partido.

"Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal. Le lanzo la pelota a los contrarios para que saquen, y uno de ellos, Otón Olvera, me reclama de forma agresiva que le dé la pelota. Le respondo que no lo escuché y me acomodo para defender el punto. Entonces, su compañero saca, mientras yo estoy volteado, le digo “qué pasó”, y me empieza a retar diciendo “¿qué pasó de qué, güey?”, relató.

Tras el supuesto reclamo, fue entonces cuando ambos contrincantes cruzaron la red para agredirlo, uno de ellos con la pala de pádel. Su pareja intentó intervenir, pero fue amedrentada por los escoltas.

"Mi pareja trató de separarlos y los escoltas la amenazaron también. Los organizadores intentaron frenar la agresión, pero los escoltas, como están armados, entraron por la fuerza y no permitieron que nadie interviniera”.

Israel M. detalló que los golpes continuaron hasta que quedó sometido en el suelo, escena que fue grabada por testigos.

En otro video, el sujeto agredido aclaro que las personas que lo golpearon no son los dueños ni tienen nada que ver con el Alfa Pádel, como se ha difundido, sino que son dueños de Golden Point, otro establecimiento dedicado al mismo deporte.

Preocupado por su seguridad

También afirma que está preocupado por su seguridad y la de su familia, y que espera que se haga justicia.

Posicionamiento del Club Golden Point ante el incidente

Luego del lamentable incidente ocurrido en las instalaciones de Alfa Pádel, el Club Golden Point emitió un comunicado en donde rechazo de manera categórica cualquier acto de violencia y aclaró que la persona que agredió al jugador junto con sus escoltas no forma parte a Golden Point.

"Nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores del deporte ha sido constante desde el primer día".

Posicionamiento del Club Golden Point ante el incidente. Foto: Especial

