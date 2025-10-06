TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías estatales aprehendieron este domingo en San Cristóbal de Las Casas a Simón “N”, el presunto autor material del feminicidio de Lola Patricia Patishtán, de 26 años, quien fungía como regidora del ayuntamiento de Chamula. La mujer fue asesinada en junio de 2025.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que el presunto feminicida enfrentará el rigor de la ley.

"Pediremos la pena máxima de 100 años; quiero reconocer el trabajo de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ya que gracias a la colaboración que hicimos a través de las Fiscalías contra Feminicidios y de Justicia Indígena, logramos esta detención".

La captura del sujeto que se desempeñaba como contratista "trae un mensaje contundente de que ningún feminicidio en Chiapas quedará sin castigo”, subrayó el fiscal general.

Lola Patricia, regidora por el Partido del Trabajo (PT), en el ayuntamiento de Chamula, varios recibió disparos de arma de fuego.

La víctima fue trasladada aún al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, pero falleció antes de llegar al nosocomio debido a la gravedad de sus lesiones por los disparos de armas de fuego.

El presunto feminicida, conocido como “666” logró mantenerse prófugo durante más de tres meses, pero en las recientes horas fue detenido por la Policía Ministerial y de investigación con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

