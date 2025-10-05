Aguascalientes, Ags.- Agentes de Investigación Criminal (AIC) de Aguascalientes detuvieron a Juan Manuel “N”, quien era buscado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por el feminicidio de una mujer a quien presuntamente privó de la vida a golpes el 6 de abril de 2025 en la colonia Noria de Septién, en la ciudad de León.

El presunto feminicida fue capturado en la colonia Del Trabajo de esta ciudad, en donde se ocultó tras el hecho criminal.

La víctima de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrada sin vida por sus propios hijos la noche del 9 de abril pasado, sobre un colchón en un cuarto de la vivienda ubicada en la calle Noria Vieja; presentaba golpes contusos en el cuerpo que de acuerdo a las investigaciones, le produjo su pareja sentimental.

“El imputado presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental. La víctima fue localizada días después por sus familiares al interior de una recámara del domicilio, con evidentes signos de violencia”, informó la fiscalía.

Es requerido por la autoridad de Guanajuato por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, acotó.

En seguimiento a las indagatorias, agentes de Investigación Criminal desplegaron labores de inteligencia y rastreo, se logró dar con él y se cumplimentó una orden de aprehensión sin incidentes.

“Cabe destacar que este resultado es producto del trabajo de investigación especializado que desarrolla la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con fiscalías de otras entidades, fortaleciendo la cooperación en casos de alto impacto social como lo es el feminicidio”, aseveró la Fiscalía de Aguascalientes.

El detenido será trasladado a la ciudad de León para presentarlo ante el juez de control por el delito que se imputa.

aov