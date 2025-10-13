Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Ante la emergencia que viven los habitantes de , tras las intensas lluvias e inundaciones, el Gobierno capitalino apoyará con equipo especial y abrirá 32 centros de acopio en distintos puntos de la Ciudad de México donde la población podrá donar víveres para los afectados.

La jefa de Gobierno, , precisó que se comunicó con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y se acordó que a la CDMX le corresponderá apoyar a esta entidad, en particular a las ciudades de Poza Rica y Álamo, dos de las más afectadas.

“Desde esta Ciudad de México enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los habitantes de los municipios que resultaron en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y en Veracruz; y les decimos que cuenten con el apoyo solidario de la Ciudad de México, que desde hoy estamos listos para acudir a una gran jornada de trabajo que los ayude a que de inmediato puedan recuperarse de esta emergencia”, precisó.

Sale equipo rumbo a Veracruz

Para apoyar a los afectados, la mandataria anunció un operativo conformado por 136 servidores públicos de la Ciudad de México quienes viajarán a esos dos municipios para brindar apoyo con la limpieza y otras necesidades ante la emergencia.

En total se enviarán 20 hidroneumáticos, 26 pipas, 10 tortons, seis retroexcavadoras, dos hércules, dos bombas de emergencia, 40 bombas de achique y cuatro bombas medianas.

Por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se apoyará con 56 equipos entre hidroneumáticos, bombas móviles y pipas, así como un grupo de personal operativo integrado por 91 servidores, entre operadores, ayudantes, mecánicos y eléctricos, precisó el titular de la dependencia, José Mario Esparza.

