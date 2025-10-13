Ante la emergencia que viven los habitantes de Veracruz, tras las intensas lluvias e inundaciones, el Gobierno capitalino apoyará con equipo especial y abrirá 32 centros de acopio en distintos puntos de la Ciudad de México donde la población podrá donar víveres para los afectados.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que se comunicó con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y se acordó que a la CDMX le corresponderá apoyar a esta entidad, en particular a las ciudades de Poza Rica y Álamo, dos de las más afectadas.

“Desde esta Ciudad de México enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los habitantes de los municipios que resultaron en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y en Veracruz; y les decimos que cuenten con el apoyo solidario de la Ciudad de México, que desde hoy estamos listos para acudir a una gran jornada de trabajo que los ayude a que de inmediato puedan recuperarse de esta emergencia”, precisó.

Lee también Tras lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz, IPN y UNAM abrirán centros de acopio; ve qué puedes donar

Sale equipo rumbo a Veracruz

Para apoyar a los afectados, la mandataria anunció un operativo conformado por 136 servidores públicos de la Ciudad de México quienes viajarán a esos dos municipios para brindar apoyo con la limpieza y otras necesidades ante la emergencia.

En total se enviarán 20 hidroneumáticos, 26 pipas, 10 tortons, seis retroexcavadoras, dos hércules, dos bombas de emergencia, 40 bombas de achique y cuatro bombas medianas.

Por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se apoyará con 56 equipos entre hidroneumáticos, bombas móviles y pipas, así como un grupo de personal operativo integrado por 91 servidores, entre operadores, ayudantes, mecánicos y eléctricos, precisó el titular de la dependencia, José Mario Esparza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL