La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el uso electorero de la ayuda para las personas damnificadas por las lluvias en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó al señalamiento que hizo el youtuber Yulay, quien acusó que las autoridades no lo dejaron pasar con víveres para Poza Rica, Veracruz.

“¡Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente, sería una tragedia!”, expresó la Presidenta al referir que “todo esto requiere organización”.

Destacó que las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina tienen la capacidad de ir a los centros de acopio para distribuir las donaciones.

“Ahí donde se quiera donar, pueden entrar en coordinación con los gobiernos de los estados, y a su vez con el comandante de zona o región militar para que se organice el traslado de las despensas o lo que se requiera donar.

“El pueblo de México es muy generoso y siempre quiere apoyar, y nosotros con toda transparencia, así donde estén las donaciones se dice a dónde llegaron, cómo llegaron y a dónde se están llevando”, declaró.

En un video, se observa que el youtuber Yulay dice que “las autoridades” no lo dejaron pasar con ayuda para las personas damnificadas.

“No me dejaron entrar las autoridades, voy a dar toda la vuelta para poder entregar”, dijo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía información de apoyo que quisiera llegar: “Los mismos nos dijeron ahí cuando llegamos a Poza Rica, y se averiguó si había llegado un camión, si no había llegado un camión

“Si esta persona en algún lugar tuvo esta situación, que se comunique con nosotros y se verá cuál fue la razón, pero no tenemos nosotros, por parte de la Defensa, ninguna información de que se haya prohibido la llegada de la ayuda”, señaló la Mandataria federal.

