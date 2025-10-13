Después de las afectaciones en Querétaro que dejaron las lluvias e inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Mauricio Kuri, de Acción Nacional, recorrieron las zonas afectadas.

El gobernador Kuri destacó la colaboración con el gobierno federal, en apoyo a las personas damnificadas en su estado.

"Las y los queretanos en la Sierra Gorda están de pie, apoyados por los tres niveles de gobierno.

"Hoy acompañé a la Presidenta Claudia Sheinbaum recorriendo la zona afectada por las lluvias torrenciales en Pinal de Amoles, encontrándonos con los habitantes, reconociendo sus necesidades ante la contingencia y trabajando para atenderlas, como sabemos hacerlo en Querétaro: ¡colaborando con entusiasmo y compromiso!", expresó el panista en redes sociales.

Previamente, Sheinbaum Pardo dijo que en Querétaro recorrieron Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias.

"Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante", dijo la Mandataria federal.

"Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población", indicó Sheinbaum en un mensaje en sus redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro este lunes 13 de octubre de 2025. Foto: Especial

