Más Información
Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura
Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno
Abogado resulta herido tras ataque a balazos frente a juzgados en la Doctores; agresor de 17 años es detenido
Después de las afectaciones en Querétaro que dejaron las lluvias e inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Mauricio Kuri, de Acción Nacional, recorrieron las zonas afectadas.
El gobernador Kuri destacó la colaboración con el gobierno federal, en apoyo a las personas damnificadas en su estado.
"Las y los queretanos en la Sierra Gorda están de pie, apoyados por los tres niveles de gobierno.
Lee también Morena abre centro de acopio para afectados por lluvias en cinco estados; revisa dónde está y qué puedes donar
"Hoy acompañé a la Presidenta Claudia Sheinbaum recorriendo la zona afectada por las lluvias torrenciales en Pinal de Amoles, encontrándonos con los habitantes, reconociendo sus necesidades ante la contingencia y trabajando para atenderlas, como sabemos hacerlo en Querétaro: ¡colaborando con entusiasmo y compromiso!", expresó el panista en redes sociales.
Previamente, Sheinbaum Pardo dijo que en Querétaro recorrieron Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias.
"Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante", dijo la Mandataria federal.
Lee también Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma
"Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población", indicó Sheinbaum en un mensaje en sus redes sociales.
Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em