El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar víveres para las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
En un comunicado, el partido encabezado por Luisa María Alcalde expresó su solidaridad con las familias afectadas.
¿En dónde se encuentra el centro de acopio de Morena?
El centro de acopio estará instalado en sus oficinas centrales, ubicadas en Viaducto Presidente Miguel Alemán 806, Colonia Nápoles, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.
Desde este punto se estarán recolectando víveres, productos de higiene y artículos de limpieza que serán enviados a las comunidades afectadas en coordinación con las autoridades y estructuras territoriales del movimiento.
“Hacemos un llamado a nuestra estructura, nuestra militancia, nuestros comités de base de Protagonistas del Cambio Verdadero y a todos los hombres y mujeres de buen corazón de este país a sumarse a este llamado de apoyo”, señaló en un comunicado.
El partido reconoció el actuar del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha encabezado las acciones de atención y coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil y autoridades locales para garantizar el rescate, la apertura de caminos, la distribución de alimentos y el acompañamiento a las familias afectadas.
¿Qué puedes donar en el centro de acopio de Morena?
Alimentos:
- Aceite para cocinar
- Sardina enlatada
- Atún en agua
- Ensalada de verduras enlatada
- Frijol
- Arroz
- Lentejas
- Leche en polvo
- Sal
- Sopa de pasta
- Mermelada
- Mayonesa
- Café
- Azúcar
- Galletas
- Consomé de pollo en polvo
- Chocolate en polvo o en pasta
Productos de Higiene:
- Pasta de dientes
- Papel higiénico
- Jabón de barra
- Toallas femeninas
- Cepillos dentales
Artículos de limpieza:
- Cloro
- Gasas
- Algodón
- Alcohol
- Desparasitantes
- Sueros
- Analgésicos
- Vendas
- Telas adhesivas
