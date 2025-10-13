El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar víveres para las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En un comunicado, el partido encabezado por Luisa María Alcalde expresó su solidaridad con las familias afectadas.

¿En dónde se encuentra el centro de acopio de Morena?

El centro de acopio estará instalado en sus oficinas centrales, ubicadas en Viaducto Presidente Miguel Alemán 806, Colonia Nápoles, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Desde este punto se estarán recolectando víveres, productos de higiene y artículos de limpieza que serán enviados a las comunidades afectadas en coordinación con las autoridades y estructuras territoriales del movimiento.

“Hacemos un llamado a nuestra estructura, nuestra militancia, nuestros comités de base de Protagonistas del Cambio Verdadero y a todos los hombres y mujeres de buen corazón de este país a sumarse a este llamado de apoyo”, señaló en un comunicado.

El partido reconoció el actuar del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha encabezado las acciones de atención y coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil y autoridades locales para garantizar el rescate, la apertura de caminos, la distribución de alimentos y el acompañamiento a las familias afectadas.

¿Qué puedes donar en el centro de acopio de Morena?

Alimentos:

Aceite para cocinar

Sardina enlatada

Atún en agua

Ensalada de verduras enlatada

Frijol

Arroz

Lentejas

Leche en polvo

Sal

Sopa de pasta

Mermelada

Mayonesa

Café

Azúcar

Galletas

Consomé de pollo en polvo

Chocolate en polvo o en pasta

Productos de Higiene:

Pasta de dientes

Papel higiénico

Jabón de barra

Toallas femeninas

Cepillos dentales

Artículos de limpieza:

Cloro

Gasas

Algodón

Alcohol

Desparasitantes

Sueros

Analgésicos

Vendas

Telas adhesivas

