El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aceleró la comprobación de gastos ante su coordinación administrativa, a fin de solventar una auditoría que inició la semana pasada el Órgano Interno de Control.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador administrativo morenista Faruk Miguel Take Roaro explicó que de los 126 legisladores de Morena que estaban en falta por no contar con la actualización de sus casas de gestión virtual o física hasta el pasado 1 de octubre, 93 comprobaron la existencia de sus casas de gestión; sostuvo que en lo que respecta a los gastos por concepto de atención ciudadana y asistencia legislativa está solventado al 100%.

“Estamos iniciando una nueva auditoría, me la notificaron apenas esta semana que vamos a necesitar la nueva auditoría del siguiente semestre, y en razón de que yo sabía que en octubre venía la auditoría, en septiembre yo giro la circular para que me actualicen esos datos… vamos a hacer el corte la otra semana, pero ya con la actualización nos deben de faltar unas 33 comprobaciones solamente, eso no quiere decir que no existan, puede ser que sí existan, pero aún no me la han remitido”, declaró.

Pese a ello, reconoció que de los más de 75 mil pesos que se reciben de manera mensual por conceptos de atención ciudadana y apoyo legislativo, sólo 28 mil 772 pesos (atención ciudadana) se han comprobado mediante facturas y folios fiscales.

Dijo que 45 mil 786 pesos se han comprobado con oficios “bajo protesta de decir verdad” y sin facturas. “En ese rubro de asistencia legislativa, en los lineamientos que tenemos, ese recurso no es un recurso a comprobar de manera fiscal, sino es un apoyo legislativo a las actividades del legislador. Se comprueba con un informe bajo protesta de decir verdad de las y los legisladores en los conceptos o los rubros en los que bien mencionas.

“Eso sí, acompañado de la evidencia sin el comprobante fiscal, puede ser sin el comprobante fiscal, a diferencia de la atención ciudadana que sí tiene que ir acompañada del comprobante fiscal. Cabe mencionar que ese recurso en específico es igual para todos los grupos parlamentarios”, expresó.

Sobre las casas de gestión, Take Roaro sostuvo que la mayoría ya enviaron la ubicación de sus oficinas de enlace legislativo, o bien, la liga de sus oficinas virtuales de atención ciudadana.

Detalló que con lo anterior, los congresistas cumplen con la obligación administrativa; sin embargo, reconoció que el grupo parlamentario no hace comprobaciones más allá de lo administrativo, es decir, desconocen si las casas realmente existen.

Lo anterior, luego de que EL UNIVERSAl dio a conocer que gran parte de dichas casas de gestión no existen o son fachada.

“Nosotros como grupo parlamentario no tendríamos las herramientas para comprobar físicamente el funcionamiento de cada una de las casas de gestión, en eso sí tienes razón, porque a mí como que me la presenten físicamente, me manden el domicilio, etcétera, y la comprobación, inclusive la evidencia de lo que hacen, pues en teoría nosotros ya cubrimos como la parte administrativa. pero sí vamos a hacer el exhorto de que se les dé más atención a las casas de gestión físicas”, expresó.

En lo que respecta a los 58 mil 297 pesos que recibieron para la realización de sus informes legislativos, aunque 60% no los han presentado, detalló que desconoce el avance, toda vez que dicha comprobación no se hace ante el grupo parlamentario.

Indicó que dicho recurso que reciben los 500 diputados se comprueba ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y de acuerdo con el reglamento “están aún en tiempo de presentarlo”.

Finalmente, el coordinador administrativo de Morena señaló que la auditoría será realizada por el Órgano Interno de Control, y explicó que se trata de un procedimiento que se realiza de forma permanente a todas las bancadas.

Aseguró que año con año, la bancada de su partido ha solventado las fiscalizaciones y por lo mismo, prevé que ocurra lo mismo con la que inicia esta semana.