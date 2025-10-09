La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM informó que la asamblea de estudiantes de la facultad resolvió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir de este jueves 9 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las exigencias de la comunidad universitaria se encuentran mayor seguridad en las instalaciones de la Universidad, la ruptura de las relaciones con Israel, así como la renuncia de la directora del CCH Sur.

Cabe mencionar que apenas ayer se reanudaron las actividades en la facultad, luego de que el pasado martes las y los estudiantes que sostenían el paro en el plantel entregaron las instalaciones al personal administrativo.

