Más Información

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución contra Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución contra Dina Boluarte

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la informó que la asamblea de estudiantes de la facultad resolvió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir de este jueves 9 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las exigencias de la comunidad universitaria se encuentran mayor en las instalaciones de la Universidad, la ruptura de las relaciones con Israel, así como la renuncia de la directora del .

Cabe mencionar que apenas ayer se reanudaron las actividades en la facultad, luego de que el pasado martes las y los estudiantes que sostenían el paro en el plantel entregaron las instalaciones al personal administrativo.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses