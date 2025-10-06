Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

La (FGJ CDMX) tiene una orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar contra , por el homicidio y lesiones dolosas por haber agredido con un arma blanca dentro del plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el pasado 22 de septiembre a un compañero y un trabajador.

Fuentes judiciales confirmaron que desde la semana pasada las autoridades de la institución cuentan con una orden de aprehensión, pero dadas las condiciones de salud de Ashton de 19 años, que está hospitalizado, aún no se ha podido ejecutar.

El joven está bajo custodia y vigilado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas de ese día, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución.

Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

