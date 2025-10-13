Más Información

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México () anunció que este lunes representantes de la Asamblea Estudiantil informaron que, a través de una votación iniciada el pasado 11 de octubre y concluida el 12 de octubre, se decidió votar por un paro total indefinido.

A través de un comunicado, la institución indicó que, dadas las condiciones de fuerza mayor que atraviesa ésta, el resguardo de instalaciones quedará a cargo de la administración de la Facultad por la seguridad de todas y todos los integrantes de la .

Aunado a ello, explicó que los trabajos de mantenimiento y electricidad continuarán hasta su totalidad para garantizar un retorno seguro a las instalaciones.

Además, citó a la representación de la Asamblea Estudiantil el próximo miércoles a las 11:00 horas en la plaza ubicada entre el CIDI y la ENALLT para recibir formalmente las respuestas al pliego petitorio.

“Reiteramos nuestra solidaridad con la comunidad estudiantil y nuestro compromiso de mantener un ambiente de aprendizaje y laboral seguro para todas y todos”, dijo.

Cabe mencionar que apenas el pasado viernes 10 de octubre, las autoridades universitarias hicieron entrega del documento con las respuestas al pliego petitorio presentado por la Asamblea General de Estudiantes con lo que se preveía reanudar hoy las actividades académicas y administrativas.

