En la Megaofrenda de la UNAM pueden verse ofrendas dedicadas a temas como la desintegración familiar, los desplazamientos forzados y la mariposa monarca, o a personajes como la fotógrafa Tina Modotti.

Para su edición número 28, la Megaofrenda, que lleva como nombre "Huellas de nuestra historia”, se conforna por 60 altares que hizo la comunidad universitaria de la UNAM (diversas entidades, desde bachilleratos y facultades hasta dependencias).

Hoy es el último día que puede verse la Megaofrenda. Se encuentra en la explanada del Museo de las Ciencias (Universum), en Ciudad Universitaria, hasta las 21:00 horas.

