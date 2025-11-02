Más Información

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

En la pueden verse ofrendas dedicadas a temas como la desintegración familiar, los desplazamientos forzados y la mariposa monarca, o a personajes como la.

Para su edición número 28, la Megaofrenda, que lleva como nombre "Huellas de nuestra historia”, se conforna por 60 altares que hizo la comunidad universitaria de la UNAM (diversas entidades, desde bachilleratos y facultades hasta dependencias).

Hoy es el último día que puede verse la Megaofrenda. Se encuentra en la explanada del Museo de las Ciencias (Universum), en Ciudad Universitaria, hasta las 21:00 horas.

(Con información de Arantxa Meave)

