Julieta Fierro. La astrónoma y divulgadora científica. 18 de septiembre

Julieta Fierro fue una destacada astrónoma y admirada divulgadora científica. Nació en la Ciudad de México en 1948 y en su infancia soñaba con ser cirquera o hada. En casa, su padre quería que se dedicara al hogar, pero Fierro decidió escapar de casa para estudiar física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después hizo el posgrado en astrofísica.

A lo largo de su trayectoria publicó 40 libros y ganó múltiples reconocimientos, entre éstos el Premio Kalinga de la UNESCO (1995), la Medalla al mérito en ciencias Mario Molina (2021), cuatro doctorados honoris causa y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2023 ingresó a la Academia Estadunidense de Artes y Ciencias como miembro honorario, un hito que sólo 14 mexicanos han logrado en la historia y de la que también formaron parte figuras como Albert Einstein y Charles Darwin.

Para el público en general, más que por los galardones y las rigurosas investigaciones, Julieta Fierro será recordada como una persona que hizo el conocimiento científico accesible. Con humor, sencillez y con ayuda de peluches, burbujas, globos y otros juguetes, Fierro se dedicó a impartir conferencias y charlas sobre ciencia a audiencias infantiles y juveniles, pero también cautivaba a adultos. Su labor le valió ser titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM de 2000 a 2004.

A Julieta Fierro, la ciencia le cambió la vida, por eso abogó para que las niñas tuvieran acceso a este campo de estudios. “Fue una gran feminista. Luchó mucho porque las niñas se motivaran a ser científicas y no sólo eso (también para) generar el ambiente y las condiciones para que no tengan ningún tipo de discriminación y puedan desarrollarse libremente en su profesión. Se fue una activista de la ciencia, del feminismo y de los derechos humanos”, dijo la física Julia Tagüeña en septiembre pasado.

Otros que se fueron

Isabel Turrent. Escritora y ensayista. 18 de julio

Autora que, además de dedicarse a escribir ensayos y artículos, fue profesora- investigadora en El Colegio de México. Su hijo, el periodista León Krauze, la definió como libre, valiente y apasionada.

Lourdes Ambriz. Soprano. 28 de agosto

Soprano premiada con la Medalla Mozart y de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música. Fue directora artística de la Ópera de Bellas Artes de México. Como actriz de doblaje, cantó en la película Soy Frankelda.

Enrique Bátiz. Director de Orquesta. 30 de marzo

Director de orquesta y fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

Fue director huésped en la Filarmónica Real de Londres, hizo más de 100 grabaciones orquestales y fue galardonado con la Medalla Mozart.

Julio Trujillo. Poeta. 16 de enero

El autor de El acelerador de partículas murió en Inglaterra; su fallecimiento fue muy sentido en el medio literario. Ganó el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro en 2024.

Rodrigo Moya. Fotógrafo. 30 de julio

Fotógrafo y reportero gráfico, fue una figura clave del fotoperiodismo latinoamericano, reconocido por retratar las desigualdades sociales y los procesos políticos de los años 50 y 60. Murió en Cuernavaca.

Lista completa de figuras culturales fallecidas en 2025:

Sergio Rafael Vázquez Zárate Arqueólogo - 25 de noviembre de 2024

Arqueólogo - 25 de noviembre de 2024 Antonio Gritón Artista plástico - 5 de diciembre de 2024

- 5 de diciembre de 2024 Jesús Antonio Machuca Ramírez Sociólogo y antropólogo - 27 de diciembre de 2024

Sociólogo y antropólogo - 27 de diciembre de 2024 Jaime Bali Wuest Editor y escritor de historia - 16 de enero

Editor y escritor de historia - 16 de enero Tolita Figueroa Diseñadora de vestuario - 27 de enero

Diseñadora de vestuario - 27 de enero José Ramón Corral Bailarín y coreógrafo - 11 de febrero

Bailarín y coreógrafo - 11 de febrero Arturo Guevara Sánchez Arqueólogo - 18 de febrero

Arqueólogo - 18 de febrero Carlos Blas-Galindo Crítico de arte - 11 de marzo

Crítico de arte - 11 de marzo Ana Graciela Bedolla Giles Museóloga - 31 de marzo

- 31 de marzo Francisco Rebolledo Escritor - 17 de abril

Escritor - 17 de abril Ana Pellicer Escultora - 6 de mayo

- 6 de mayo Roberto Arizmendi Poeta - 29 mayo

Poeta - 29 mayo Nieves Paniagua Bailarín y coreógrafo - 30 de mayo

Bailarín y coreógrafo - 30 de mayo Daniela Bustamante Actriz - 1 de junio

Actriz - 1 de junio Juan Gabriel Moreno Mimo y director - 4 de junio

Mimo y director - 4 de junio Carlos Bonfil Crítico de cine - 18 de junio

Crítico de cine - 18 de junio Oscar Román Galerista - 27 junio

Galerista - 27 junio Gilda Cruz-Romo Soprano - 28 de junio

Soprano - 28 de junio Octavio Enrique Rivera Krakowska Investigador de artes escénicas - 14 de julio

Investigador de artes escénicas - 14 de julio Dionisio Morales Poeta - 17 de julio

- 17 de julio Antonio Calera Grobet Poeta - 16 de agosto

Poeta - 16 de agosto Huemanzin Rodríguez Periodista - 20 de agosto

Periodista - 20 de agosto Mariana Gándara Dramaturga y directora -20 de agosto

Dramaturga y directora -20 de agosto Osvaldo Sánchez Crítico y curador - 6 septiembre

y curador - 6 septiembre Hernán Lara Zavala Escritor - 15 septiembre

Escritor - 15 septiembre Carla Stellweg Curadora y crítica - 20 octubre

Curadora y crítica - 20 octubre Gabriel Ramírez Pintor - 20 octubre

Pintor - 20 octubre Verónica Ituarte Cantante de jazz - 23 de octubre

Cantante de jazz - 23 de octubre Teresa Velázquez Pintora - 23 octubre

Pintora - 23 octubre Eugenia Revueltas Profesora - 27 de octubre

