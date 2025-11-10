Más Información

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) anunció la creación de un Observatorio Democrático Nacional de la , para que la ciudadanía pueda participar en el monitoreo y análisis de la implementación de la Reforma Judicial en todo el país.

En conferencia de prensa, los integrantes de la ANAD señalaron que el observatorio, que se habilitará en diciembre, consistirá de una metodología participativa y técnica, que articule la colaboración de organizaciones del ámbito jurídico, académico, derechos humanos y anticorrupción.

José Alberto López Damián, presidente de la ANAD, subrayó que es importante contar con una herramienta para tener elementos de evaluación y aportación sobre la implementación de la reforma judicial.

Lee también

"Lo que corresponde a la sociedad civil organizada es contribuir al fortalecimiento de este Poder Judicial, para mantener su independencia y, sobre todo, que pueda haber una impartición de justicia con un enfoque más de justicia social, derechos humanos, transparencia y equidad", apuntó.

Expuso que entre las principales problemáticas están la sobrecarga de trabajo en los tribunales, la desigualdad en la distribución de expedientes, la falta de recursos materiales, así como la resistencia institucional al cambio.

Uno de los objetivos, dijo, es conocer la experiencia de jueces y magistrados electos para coadyuvar en su capacitación para eficientar la impartición de justicia con sentido social y democrático.

Lee también

El observatorio tendrá información y análisis independientes que le sirvan al Órgano de Administración Judicial y al , como instrumentos de acompañamiento para la correcta implementación de la reforma.

"La Reforma Judicial de 2024 representa una transformación trascendente para el sistema de justicia en el país, que demanda un Poder Judicial independiente y más transparente. El observatorio busca contribuir a una política pública de rendición de cuentas y combate a la impunidad y la corrupción”, sostuvo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]