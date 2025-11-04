Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

El informó que recibió un oficio en el que se le notifica la renuncia de una persona jueza de Distrito electa en los primeros comicios judiciales del pasado , aunque no se dio a conocer su identidad.

Se trata de la primera renuncia formal de una persona juzgadora electa tras la .

Durante la sesión de este martes, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, detalló que el oficio del Órgano de Administración de Justicia da cuenta de que dicha instancia “acordó tener por recibida la renuncia de una persona jueza de distrito adscrita al en el estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción octava y 98, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La presidenta del Senado, , indicó que la Mesa Directiva, en su reunión de este martes por la mañana, acordó turnar la renuncia a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

