El Instituto Nacional Electoral (INE) inició con el procedimiento de licitación pública internacional para la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031.
El pasado viernes 7 de noviembre, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones dirigida a los licitantes interesados en participar, para un intercambio técnico constructivo y la aclaración de dudas.
Además, se acordó continuar la sesión este lunes 10 de noviembre, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas y de transparencia.
El encuentro contó con la verificación y participación de las áreas institucionales competentes, entre ellas, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y el Órgano Interno de Control (OIC).
El INE apuntó que la sesión fue grabada en su totalidad y estará disponible para consulta pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer el desarrollo del proceso de licitación y las etapas que garantizan la imparcialidad y el rigor técnico en la contratación del servicio.
La presentación y apertura de proposiciones será el 13 de noviembre, mientras que el acta de fallo será el 3 de diciembre.
Noticias según tus intereses
