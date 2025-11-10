Más Información

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes () presentará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para permitir que Uber, Didi y los operen en los aeropuertos del país, durante la .

De acuerdo con fuentes de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, la dependencia federal propondrá modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, para emitir reglas especiales y facilitar sus servicios conforme a su plan de negocios.

La reforma plantea otorgar un permiso global que incluya todos los taxis amparados por sus respectivas plataformas; y que no se les exija placas federales en los vehículos, ni licencia federal del chofer y que puedan aplicar tarifas dinámicas.

Se prevé que el proyecto de la SICT sea turnado al , para que sea discutido en el actual periodo legislativo, y, en caso de que sea aprobado, entre en vigor antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

La propuesta contempla que los taxis autorizados continuen con las contraprestaciones actuales, y que los aeropuertos decidan de manera indirecta, cuáles serán las aplicaciones de taxis que operaran en cada aeropuerto



