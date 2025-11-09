El expresidente panista de México entre 2006 y 2012, Felipe Calderón Hinojosa, advirtió que el crimen organizado en América Latina se está apoderando del Estado y está reemplazando funciones de los gobiernos federales como el uso de la fuerza pública, la creación de leyes y el pago de impuestos.

“¿Qué está pasando en México, en muchas partes de América Latina? Hubo un cambio de modelo criminal que no hemos analizado con detenimiento. En el siglo XX el narcotráfico era sólo eso: literalmente tráfico de narcóticos”, dijo en el foro empresarial ABECEB junto a los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Eduardo Frei, de Chile.

Sin embargo, consideró que los grupos criminales desarrollaron un nuevo mercado ilícito, donde ya no sólo importa controlar las rutas, sino adueñarse del territorio.

“Los criminales necesitan controlar el punto de venta y para eso necesitan controlar el territorio (...) tienen que colocar a su gente a controlar el punto de venta y a tratar de capturar el Estado, que por tradición controla el territorio”, dijo.

El exmandatario federal aseguró que, entonces, se comienza a sobornar policías, jefes policiales, alcaldes y funcionarios de alto nivel.

Por ende, hizo un llamado a que el Estado sea más capaz y más confiable mediante capacitación y mejoramiento de jueces, fiscales y autoridades “para este nuevo flagelo de América Latina”.

El expresidente Felipe Calderón en el foro empresarial ABECEB junto a los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Eduardo Frei, de Chile. Foto: Especial

El negocio del crimen organizado es la extorsión: Calderón

Calderón Hinojosa aseguró que el verdadero negocio del crimen organizado es la extorsión porque, una vez apoderado del Estado, se dedica a cobrar rentas de los ciudadanos.

“Cuando se apodera parcialmente, domina los negocios ilegales; es decir, la prostitución, el narcotráfico, la migración, la piratería. ¿Por qué razón? Porque la víctima de extorsión en un negocio ilegal no puede pedir la protección del Estado porque está en la ilegalidad”, detalló.

Cuando el Estado se captura por completo, agregó, ya nadie puede pedir protección porque los criminales son el propio Estado.

“Esa es la tragedia que en Michoacán está pasando. Yo lancé efectivamente una ofensiva contra el crimen organizado para expulsar a las organizaciones delictivas, lo logramos en buena medida a pesar del sabotaje de los gobiernos locales”, garantizó.

Lamentó que, al finalizar su sexenio, se abandonó esa política ofensiva y se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.

“Mi advertencia es esta: la mayor amenaza de nuestros pueblos es el crimen organizado. Tenemos que recomponer con una verdadera política de Estado llevar a otras dimensiones nuestras instituciones de seguridad y justicia, que puedan enfrentar este mal”, expresó Felipe Calderón.

“El líder de los limoneros pidió protección del Estado y el gobierno de entonces no lo apoyó y lo mataron. 11 años después su hijo hizo lo mismo y hace 15 días lo mataron también. Y el sábado el alcalde también”, mencionó sobre los casos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo.

