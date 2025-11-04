El senador del PAN y exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aseguró que la intervención del Ejército en Michoacán al inicio del gobierno de Felipe Calderón, fue solicitada formalmente por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien reconoció que ya no podía controlar la violencia en el estado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exfuncionario rechazó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006, fue un error y una decisión autoritaria que su gobierno no repetirá.

“Cuando llega el presidente de la República, Felipe Calderón, es el propio gobernador Cárdenas Batel el que pide que se le ayude con el Ejército, porque él ya no podía controlar la violencia en Michoacán. Así que, cuando dicen en la Presidencia que la violencia de Michoacán es culpa de Felipe Calderón, mienten”, sostuvo Ramírez Acuña.

Lee también El crimen organizado manda en México, arremete Alito Moreno; acusa que en Morena "protegen a los delincuentes"

El panista detalló que la solicitud del mandatario michoacano fue por escrito y que el documento permanece en los archivos de la Secretaría de Gobernación, dependencia que él encabezaba en ese momento.

“Yo recibí ese escrito en donde el gobernador Cárdenas Batel lo pide, y entonces se le auxilia con el Ejército. En el texto señalaba que no podía ya controlar la inseguridad, que tenía que darle seguridad a los michoacanos y que pedía la ayuda del gobierno de la República para apoyarlo con el Ejército”, explicó.

Al ser cuestionado sobre las críticas de la presidenta Sheinbaum a la estrategia de Calderón, Ramírez Acuña respondió:

“Es que ya es de dar risa lo que dice la presidenta de la República. Estamos a 13 años de que eso sucedió, simplemente de que salió Felipe Calderón. Entonces le echa la culpa a Calderón y a Peña Nieto, pero no le echa la culpa a López Obrador, que fue quien determinó que eran abrazos y no balazos”.

Lee también Ministros de la Corte chocan en sesión del pleno; invalidan facultad de la Fiscalía de QR para intervenir comunicaciones privadas

Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN y exsecretario de Gobernación. Foto: Especial

Violencia en el país es responsabilidad de Morena, dice Ramírez Acuña

El senador responsabilizó al actual gobierno y al del sexenio pasado de la actual crisis de violencia en el país.

“Esta violencia que hoy vivimos en México es culpa de Morena, es culpa del gobierno irresponsable de Morena, que ha dejado de actuar seis años cuando estuvo López Obrador, y este primer año de la presidenta se empiezan a retomar algunos niveles de ataque a la violencia, pero falta todavía mucho por hacer”, subrayó.

El exsecretario de Gobernación sostuvo que Felipe Calderón actuó correctamente al responder a la solicitud de Michoacán y de otros estados que enfrentaban situaciones similares.

Lee también Homenajean al fotógrafo David Ross en el Senado; inauguran exposición “65 años de historia no política en México”

“Yo creo que hizo bien el presidente Calderón de atender, no solamente lo de Lázaro Cárdenas, sino después vino la solicitud de Guerrero, de Veracruz y de Tamaulipas, en los mismos términos. Debió haberse tomado un correctivo: haber puesto un término para regresar al Ejército a los cuarteles y fortalecer el tejido social, que sí se atendió, pero no fue suficiente.”

Criticó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no cumpliera su promesa de retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

“Él dijo que los iba a regresar al día siguiente y nunca los regresó. Al contrario, López Obrador militarizó peor la seguridad en México”, recalcó.

Lee también Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

Ramírez Acuña acusó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es resultado directo del abandono federal.

“Ahí está la muerte del señor presidente municipal de Uruapan. Pedía a gritos todos los días que lo apoyara la presidenta de la República, ¿y qué hizo la presidenta? Hizo oídos sordos. No lo apoyó. Esta violencia y esta muerte es culpa del gobierno de Morena”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc