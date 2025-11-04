El Senado de la República realizó un homenaje al retratista mexicano, David Ross, quien presentó una exposición de su obra y dictó una conferencia magistral sobre la importancia de la imagen en las campañas políticas.

La exposición “65 años de historia no política en México” fue inaugurada por el coordinador del PRI, Manuel Añorve quien dijo que David Ross "ha acompañado el pulso de nuestra historia reciente".

David Ross, maestro del retrato, ha sido testigo privilegiado de más de seis décadas de transformaciones sociales, culturales y humanas en México.

Inauguran exposición “65 años de historia no política en México” en el Senado (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Explicó que su lente ha documentado al país desde un lugar donde la imagen se vuelve memoria.

"No ha retratado únicamente a figuras del poder o de la vida pública; ha capturado la esencia de quienes, desde su propio ámbito, han dejado huella".

Con una estética sobria y una precisión emocional pocas veces vistas, Ross ha logrado que cada fotografía se convierta en testimonio, en relato, en verdad.

Por eso hoy celebramos no sólo su obra, sino su legado: una vida dedicada a mirar con respeto, a retratar con inteligencia y a contar la historia de México sin palabras.

Homenajean a retratista David Ross en el Senado con exposición “65 años de historia no política en México” (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

