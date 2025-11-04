Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

El realizó un homenaje al retratista mexicano, David Ross, quien presentó una exposición de su obra y dictó una conferencia magistral sobre la importancia de la imagen en las campañas políticas.

La exposición “65 años de historia no política en México” fue inaugurada por el coordinador del , quien dijo que David Ross "ha acompañado el pulso de nuestra historia reciente".

David Ross, maestro del retrato, ha sido testigo privilegiado de más de seis décadas de transformaciones sociales, culturales y humanas en México.

Lee también

Inauguran exposición “65 años de historia no política en México” en el Senado (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Inauguran exposición “65 años de historia no política en México” en el Senado (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Explicó que su lente ha documentado al país desde un lugar donde la imagen se vuelve memoria.

"No ha retratado únicamente a figuras del poder o de la vida pública; ha capturado la esencia de quienes, desde su propio ámbito, han dejado huella".

Con una estética sobria y una precisión emocional pocas veces vistas, Ross ha logrado que cada fotografía se convierta en testimonio, en relato, en verdad.

Por eso hoy celebramos no sólo su obra, sino su legado: una vida dedicada a mirar con respeto, a retratar con inteligencia y a contar la historia de México sin palabras.

Homenajean a retratista David Ross en el Senado con exposición “65 años de historia no política en México” (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Homenajean a retratista David Ross en el Senado con exposición “65 años de historia no política en México” (01/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]