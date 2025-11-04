Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Más Información
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch
Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta mañana, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.
En breve más información...
Lee también Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde
Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; los puntos clave del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
