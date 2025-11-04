Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta .

Esta mañana, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.

En breve más información...

