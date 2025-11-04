La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido su capacidad como organismo multilateral para fomentar el diálogo y resolver de manera pacífica los conflictos internacionales, por lo que consideró necesario replantear su papel y fortalecer el sistema multilateral ante los retos globales actuales.

"Lo cierto es que la ONU ha perdido, desde nuestro punto de vista, su fortaleza en términos de sus organismos multilaterales y como un espacio que permita el vínculo entre las naciones y los pueblos”, señaló la Mandataria.

Sheinbaum subrayó que México impulsa propuestas de reforma al sistema de Naciones Unidas, en particular al Consejo de Seguridad, con el fin de hacerlo más representativo, eficaz y democrático.

Lee también Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo

“Hay varios planteamientos del canciller y de otros países sobre cómo debe fortalecerse la ONU y redefinir su papel en el mundo”, añadió.

La Presidenta mexicana destacó que los conflictos internacionales recientes han evidenciado la debilidad del sistema multilateral y la urgencia de recuperar los principios fundacionales del organismo. En ese sentido, hizo un llamado a las naciones a priorizar el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo como vías para resolver las crisis globales.

“Es un momento importante para que los países discutan el papel de la ONU y cómo se fortalece”, puntualizó.

Sheinbaum reiteró que México seguirá participando activamente en los esfuerzos internacionales orientados a revitalizar el multilateralismo, convencido de que solo a través de la cooperación entre los pueblos se podrán enfrentar los desafíos comunes, desde los conflictos armados hasta el cambio climático.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr