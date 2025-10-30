Más Información

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

presentó ante la Organización de las Naciones Unidas () cuatro propuestas para fortalecer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó en el debate de la Asamblea General de la ONU estás , que incluyen promover una mayor participación de mujeres en su composición.

También se planteó facultar al secretario general para solicitar opiniones consultivas, avanzar hacia la aceptación universal de su jurisdicción e incorporar cláusulas que remitan las controversias a la Corte en nuevos tratados.

Lee también

“Fortalecer a la CIJ es fortalecer a la ONU. Sus opiniones consultivas orientan, sus sentencias pacifican y su ejemplo eleva la cultura de legalidad”, dijo Pablo Arrocha.

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró recientemente que la ONU requiere una reforma, ineludiblemente y urgentemente.

Durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU, “Construyendo nuestro futuro en conjunto: México en la ONU y la ONU en México”, De la Fuente la reconoció como una institución absolutamente indispensable.

Lee también

"Expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente, y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla", comentó el secretario de Relaciones Exteriores.

Llamó a que siga el apoyo a la ONU con solidaridad y mantener "el espíritu crítico y propositivo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]