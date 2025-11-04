Ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y tras la presentación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que habló con políticos y otros sectores del estado para construir acciones.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo contó que se dedicó a hablar ayer con muchas personas de Michoacán.

“Lo hice el domingo, pero ayer hablé con muchas personas; diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, empresarios. Y allá hay una parte en donde ellos creen que tiene que haber mucha más presencia del gobierno federal, en coordinación con el estatal, y por eso hacemos este planteamiento, el reforzamiento de la estrategia de seguridad, pero en un esquema integral.

Lee también Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Reiteró que aunque hay mucha provocación, también hay un sentimiento de indignación por la muerte de Carlos Manzo y otras figuras de Michoacán.

“No es llenar solamente de soldados de Guardia Nacional el estado”, dijo al insistir en “la guerra contra el narco” del expresidente Felipe Calderón y en que en su gobierno no habrá “permiso para matar”.

Agregó que el "Plan para Michoacán" tiene que hacerse “con el pueblo” y con los distintos son parte de la vida del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr