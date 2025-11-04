Más Información

Ante el asesinato del alcalde de Uruapan, , y tras la presentación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", la presidenta informó que habló con políticos y otros sectores del estado para construir acciones.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en , Sheinbaum Pardo contó que se dedicó a hablar ayer con muchas personas de Michoacán.

“Lo hice el domingo, pero ayer hablé con muchas personas; diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, empresarios. Y allá hay una parte en donde ellos creen que tiene que haber mucha más presencia del gobierno federal, en coordinación con el estatal, y por eso hacemos este planteamiento, el reforzamiento de la estrategia de seguridad, pero en un esquema integral.

Reiteró que aunque hay mucha provocación, también hay un sentimiento de indignación por la muerte de Carlos Manzo y otras figuras de Michoacán.

“No es llenar solamente de soldados de Guardia Nacional el estado”, dijo al insistir en “la guerra contra el narco” del expresidente y en que en su gobierno no habrá “permiso para matar”.

Agregó que el "Plan para Michoacán" tiene que hacerse “con el pueblo” y con los distintos son parte de la vida del estado.

