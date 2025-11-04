Aunque el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez “El Cuate”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que aún no hay identificación.

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, “El Cuate” era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, y era familiar de un hombre apodado “El Prángana”, operador de los hermanos Álvarez Ayala —Ramón, El R1, y Rafael, El R2—, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que el asesino tendría entre 17 y 19 años.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no descartó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Todavía no está identificado, ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado”, comentó.

“Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia. Lo primero, antes que nada, tiene que haber justicia y ahí es donde está nuestro compromiso de que todo el gabinete de seguridad, apoyará a la Fiscalía del estado.

“Y si es necesario, y así lo solicitan atraer el caso por la Fiscalía General, se apoyará a la Fiscalía General o a la Fiscalía del estado”, dijo.

mahc / apr