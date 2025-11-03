Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinto del alcalde de Uruapan, ,

En la conferencia mañanera de la presidenta de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero “siempre está dispuesto”.

“Si llegáramos a requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, el fiscal siempre está dispuesto. Ahorita, la investigación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como en otros casos, la tenemos firme y va a avanzar bien.

Lee también

“Pero si llegara a ser necesario, por supuesto solicitaríamos al fiscal general de la República”, dijo.

“¿Se está considerando que este es un ?”, se le preguntó.

“No, por supuesto que no porque participó delincuencia organizada. Aquí lo importante, más que quien lo atraiga, es que se resuelva. Nosotros estamos trabajando como gobierno de México con la Fiscalía del estado Michoacán, porque ahí inició, es ahí donde inicia la

“Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal que lo atraiga”, respondió el secretario de Seguridad.

Lee también

Sobre los grupos involucrados en este hecho, García Harfuch dijo que lo arrojará la investigación y mencionó a Los Viagras, y Blancos de Troya.

Indicó el secretario de seguridad que el evento en el que fue asesinado Carlos Manzo era público y no había revisión de las personas, lo que fue aprovechado por los perpetradores.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está en contacto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además que pidió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que “esté muy cerca” de la familia del alcalde asesinado.

Apuntó que habló con la esposa y hermano de Carlos Manzo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]