Al reiterar su condena por el “cobarde” y “vil” homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso no quedará impune, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, además que no se dejarán solas a las personas de Michoacán.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de “buitres” ante el caso y culpó a la “guerra contra el narco” del expresidente panista Felipe Calderón.

Indicó que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo del gobierno federal, además de las detenciones que se hicieron al momento del ataque contra Manzo.

Lee también Tras asesinato de Carlos Manzo, Sheinbaum mueve mañanera del lunes a Palacio Nacional; estaba programada en Los Pinos

“No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales”, dijo.

“No habrá impunidad”, reitera Sheinbaum por asesinato de alcalde Carlos Manzo;”la guerra contra el narco no funcionó”.

Expresó que “la fuerza del Estado es la justicia” y a quienes piden la militarización y la guerra, la Mandataria federal les dijo que “eso no funciona”: “Fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán”.

Claudia Sheinbaum destacó su estrategia de seguridad, la cero impunidad, la justicia y la atención a las causas, así como la presencia e inteligencia.

“¿Qué propone la derecha? La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no llega a ningún, lado vamos a reforzar Michoacán y otros estados, pero fortaleciendo la presencia, inteligencia, cero impunidad”, declaró la Presidenta.

Acusa a la derecha de ser "buitres"

En el Salón Tesorería, acusó que hay una andanada de la derecha y de cometócratas por el asesinato: “En ningún momento escuché una condolencia a la familia pero eso sí, como buitres”.

Lee también Gobernadores exigen “castigo pleno” a responsables del asesinato de Carlos Manzo; cierran filas con Ramírez Bedolla

“Se les olvidó la historia, la guerra contra el narco”, dijo al reiterar su rechazo a una intervención porque México es un país, libre, independiente y soberano.

“Vamos a seguir trabajando por la defensa de la paz y la justicia, no nos vamos a rendir nunca”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

mahc/apr