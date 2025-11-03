MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Descubre y Compra
Folletos y Ofertas
Aviso Oportuno
[Publicidad]
La mañanera de Sheinbaum, 3 de noviembre, minuto a minuto
Sigue la conferencia matutina de la Presidenta de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el viernes 31 de octubre de 2025 (31/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Nación
| 03/11/2025 |
06:13 |
Actualizada
03/11/2025 06:13
Ariana Paredes
Ver perfil
[Publicidad]
Más Información
Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia
Uruapan clama justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
Monedas y más debate… pero poco impacto: las iniciativas de Noroña en el Senado
Desaprueban campechanos la gestión de Layda Sansores
Crecen 5% reclamos sobre fraudes en la banca comercial
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde
Sigue la conferencia matutina de la Presidenta de México.
Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia
Únete a nuestro canal
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mahc
TEMAS RELACIONADOS
Claudia Sheinbaum
La Mañanera de Sheinbaum
La Mananera Del Pueblo
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]