Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la Presidencia de la República canceló la “Mañanera del Pueblo” que la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo tenía programada para este lunes 3 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

El evento sería aprovechado por la mandataria para presentar las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, así como el esquema de seguridad y logística que México implementará para la justa deportiva.

Sin embargo, tras el homicidio del edil michoacano, ocurrido durante una celebración pública del Día de Muertos, se decidió modificar la agenda presidencial.

La conferencia matutina se llevará a cabo finalmente en Palacio Nacional, como es habitual.

La cancelación, de acuerdo con fuentes de la presidencia responde a la necesidad de dar seguimiento a la situación de seguridad en Michoacán y a las investigaciones del caso.

Hoy, la presidenta Sheinbaum expresó su “absoluta firmeza” para que no haya impunidad y aseguró que estos hechos “impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad”.

