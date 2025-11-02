Más Información

Tras asesinato de Carlos Manzo, Sheinbaum mueve mañanera del lunes a Palacio Nacional; estaba programada en Los Pinos

Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

Uruapan no sale del mapa del crimen: 15 años en el top de violencia

En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas

Josh Allen se luce en triunfo de Bills sobre Chiefs; es la quinta victoria consecutiva en temporada regular de Buffalo sobre Kansas City

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, , la Presidencia de la República canceló la “Mañanera del Pueblo” que la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo tenía programada para este lunes 3 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

El evento sería aprovechado por la mandataria para presentar las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, así como el esquema de seguridad y logística que México implementará para la justa deportiva.

Sin embargo, tras el homicidio del edil michoacano, ocurrido durante una celebración pública del Día de Muertos, se decidió modificar la agenda presidencial.

La conferencia matutina se llevará a cabo finalmente en Palacio Nacional, como es habitual.

La cancelación, de acuerdo con fuentes de la presidencia responde a la necesidad de dar seguimiento a la situación de seguridad en Michoacán y a las investigaciones del caso.

Hoy, la expresó su “absoluta firmeza” para que no haya impunidad y aseguró que estos hechos “impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad”.

