El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, aseguró que los integrantes de Molotov “dejaron de ser relevantes”, después de que la banda aseguró en un concierto en el Palacio de los Deportes que antes “éramos un país bien chingón” y que no están alineados a ninguna Cuarta Transformación.

En redes sociales, López Beltrán se refirió a los comentarios del grupo musical como “de flojera los críticos desubicados y convenencieros”:

“No sabía el contexto de eso de 'Éramos un país bien chingón' (...) La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, escribió.

José Ramón López Beltrán. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Molotov lanza crítica a la 4T

Durante su espectáculo del pasado jueves 30 de octubre, Molotov insistió en que no están alineados a cualquier Cuarta Transformación, y remató su crítica con un “chinguen a su madre” que fue recibido por porras de los asistentes.

“Estamos aquí porque somos igual que ustedes: somos mexicanos y queremos este país, donde nacimos, donde lo cuidamos. Y aunque cada vez nos va más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo”, dijo Paco Ayala antes de interpretar Gimme tha Power, canción que se ha usado durante años como protesta a gobiernos priistas.

Desde el Palacio de los Deportes y ante más de 18 mil personas, el grupo musical desató polémica por sus comentarios sobre la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pese a que en vivo fue aplaudido, en redes sociales las críticas generaron debate en los usuarios.

En X, algunas personas lanzaron críticas a Molotov por presuntamente haberse “vendido” u olvidar su “origen rebelde”. Sin embargo, hubo también comunidad que defendió a la banda, argumentando que desde su fundación se ha dedicado a criticar y cuestionar a los distintos gobiernos y autoridades del país.

