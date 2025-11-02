Más Información

pisó terreno fuerte, desde la publicación de su primer álbum "", del que se desprenden algunas de las canciones que, a 30 años de su lanzamiento, siguen siendo las favoritas de sus fans, como es el caso de "", por su contenido crítico, político y atemporal.

Era 1995, Molotov acaba de formarse y, entre las canciones que tenían grabadas en un demo, se encontraban "Ching* tu madre", "Más vale cholo" y "Cerdo".

Mientras que la banda, con su alineación definitiva; Miky Huidibobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala esperaban por grabar su álbum como tal, seguían creándose sus primeras canciones; "Gimme tha power" fue una de ellas.

Fue escrita por Miky, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, alrededor de un año después del último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en la época conocida como "la tercera recesión económica de México".

Como contó el bajista en "Político MX", se encontraba fuera de un café cuando presenció que, un joven con las características físicas que bien habrían podido ser las de él, fue interceptado por un oficial, sólo por la forma en que lucía.

"Se escribió después de la crisis del 94, después del buen relajito que se quedó ahí, no había Jefe gobierno, en ese momento, era regente, había una ley por la que te podía entabar, incluso, por la manera en la que te veías; me estaba tomando un café en La hija del cuervo, con una amiga, y estaba un chavo tocando la guitarra así como yo ahora, llegaron unos granaderos y se lo treparon, por lo que estaba tocando, aunque digan que no son gobiernos represivos, (la canción) sale de ese coraje, yo podría haber sido esa persona", expresó.

Aunque cabe destacar que, antes de que "Gimme tha power" fuera grabada, tal y como la conocemos, había otra versión que se perdió, luego de que Tito extraviara la hoja en donde Miky había escrito la letra, por lo que el primo del guitarrista fue quien compuso el segundo verso del tema, el cual el interpretado por el propio Fuentes y el que reza la famosa frase "Viva México, cabron*s".

"Yo escribía las canciones en papel y pluma; Tito llegaba a ensayar las canciones, a veces, con el original de la letra, le di el original del segundo verso y lo perdió, y era una joya, le dije ´ahora lo escribes´, ese segundo verso lo escribe un primo de él", revela.

En esa época, seR músico, recordó el bajista era un riesgo constante, por el simple hecho de expresarse ideológicamente a través de sus composiciones.

Eso sería sólo el principio de la censura que Huidobro y sus compañeros vivirían, pues luego de que su álbum fuera censurado en las tiendas de discos, decidieron salir a las calles y vender de mano en mano la producción que, por la misma prohibición, había causado más demanda debido al interés de que el público joven tenía de conocer su música.

