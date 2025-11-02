La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, pidió que no se haga politiquería con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado por sujetos armados mientras inauguraba el Festival de Velas en Michoacán el pasado sábado 1 de noviembre.

“Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería. Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia”, escribió la morenista en sus redes sociales.

En su mensaje, externó su confianza con el “compromiso y profesionalismo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad, para esclarecer los hechos.

“En nuestro movimiento condenamos toda forma de violencia y lamentamos profundamente el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, resaltó Alcalde Luján.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el asesinato de Carlos Manzo y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan por la “irreparable pérdida”.

Señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento del delito, habló con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más”, dijo.

Por su parte, el titular de la SSPC indicó que el presidente municipal contaba con protección asignada y, desde mayo de este año, con un reforzamiento adicional.

“Su seguridad estaba a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional de 14 elementos, además de dos vehículos oficiales”, dijo García Harfuch en conferencia de prensa. “No habrá impunidad, y llegaremos hasta sus últimas consecuencias y todos los responsables serán detenidos”, agregó.

