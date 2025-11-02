El pasado 24 de junio, Carlos Manzo agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la decisión de enviar a Uruapan, Michoacán, fuerzas federales para enfrentar la violencia e inseguridad en ese municipio.

En esa ocasión, el presidente municipal asesinado la noche del sábado 1 de noviembre, destacó el acercamiento y la coordinación con grupos de élite de la Sedena, gracias a lo cual se acordó el arribo de tropas para reforzar la seguridad.

“Estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan, esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio”, señalo.

Carlos Manzo expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por dar respuesta positiva a sus peticiones para actuar de manera contundente contra la delincuencia organizada.

