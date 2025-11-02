Más Información

Entre indignación y reclamos despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado durante festival

Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Molotov y su postura política abre debate en las redes; algunos los apoyan, otros los critican

García Harfuch agradece ofrecimiento de apoyo a Landau, tras asesinado de alcalde de Uruapan; "toda cooperación es bienvenida"

El pasado 24 de junio, agradeció a la presidenta y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la decisión de enviar a Uruapan, Michoacán, fuerzas federales para enfrentar la violencia e inseguridad en ese municipio.

En esa ocasión, el presidente municipal asesinado la noche del sábado 1 de noviembre, destacó el acercamiento y la coordinación con grupos de élite de la , gracias a lo cual se acordó el arribo de tropas para reforzar la seguridad.

“Estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar , esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio”, señalo.

Carlos Manzo expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por dar respuesta positiva a sus peticiones para actuar de manera contundente contra la .

