Más Información

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Gabinete de Seguridad se reúne este domingo; el tema: Carlos Manzo

Gabinete de Seguridad se reúne este domingo; el tema: Carlos Manzo

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 16; hoy, domingo 2 de noviembre

Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 16; hoy, domingo 2 de noviembre

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

La presidenta de la República, , condenó “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, , ocurrido la noche del sábado, y aseguró que su gobierno no permitirá la impunidad.

Y aseguró que ante "estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más (la estrategia de seguridad)".

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, señaló la mandataria en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Lee también

Sheinbaum informó que desde el momento en que tuvo conocimiento del ataque, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, quien —dijo— mantiene contacto permanente con el fiscal del estado para dar seguimiento a las investigaciones.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que convocó este domingo a una sesión del en Palacio Nacional para garantizar el apoyo al gobierno michoacano y coordinar acciones que permitan esclarecer los hechos. “Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, apuntó.

Asimismo, informó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los avances de la indagatoria “con transparencia y responsabilidad”.

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha fortalecido la desde el inicio de la administración, pero reconoció que sucesos como este “impulsan a redoblar los esfuerzos”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, concluyó la presidenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]