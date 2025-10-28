Más Información

Después de que el periodista reveló un supuesto atentado frustrado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que lo publicado es “un cuento de ficción”.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que García Harfuch ya aclaró el tema.

“Vamos a ponerle un nombre. ¿Qué será? La novela de ficción de los comentócratas. El cuento de ficción ¿no? porque no llega a novela. La ficción de los comentócratas”, expresó la Mandataria federal.

Harfuch desmiente atentado en su contra

El secretario de Seguridad negó que haya sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en una de sus columnas, pero confirmó que al respecto que son descartadas.

“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa a que se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa”, explicó el secretario de Seguridad.

