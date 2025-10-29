Más Información

La diputada federal por , Jessica Saiden, pidió centrar los focos en la estrategia nacional de Seguridad implementada por, y no en el presunto pleito entre ella y la vicecoordinadora Gabriela Jiménez.

A través de un comunicado, la también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, puntualizó que durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (), el titular de la Secretaría de Seguridad destacó avances en el combate a la violencia y delincuencia, entre ellos una reducción del 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional, equivalente a 27 muertes menos por día en comparación con 2024.

Asimismo, que 23 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios, con descensos notables en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y Estado de México.

Diputada Gabriela Jiménez Godoy, junto a Ricardo Monreal y la diputada Jessica Saiden (28/10/2025). Foto: Especial
Además de la detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego, 288 toneladas de drogas (incluidas 4 millones de pastillas de fentanilo), y la destrucción de mil 597 laboratorios de metanfetaminas en 22 estados.

“En la reunión, García Harfuch detalló que, desde julio de 2025, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha permitido frustrar el 74% de los intentos de extorsión y detener a 386 personas en 19 estados, y reconoció que, con la nueva Ley de Extorsión, este delito se perseguirá de oficio, sin depender de la denuncia de las víctimas, fortaleciendo así la acción del Estado y la protección a la ciudadanía”, declaró.

Respecto al robo de hidrocarburos, indicó la diputada, el secretario reportó el aseguramiento de más de 98 millones de litros en 26 estados, así como la clausura de 1,938 tomas clandestinas y el aseguramiento de 3,080 contenedores y 1,656 tractocamiones, debilitando una de las principales fuentes de financiamiento del .

“La seguridad pública es una tarea permanente que requiere constancia, coordinación y confianza. Los resultados presentados hoy reflejan un gobierno que enfrenta la violencia con inteligencia, trabajo y cercanía con la gente”, afirmó, a nombre de la Comisión de seguridad.

