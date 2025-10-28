Más Información

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, , rechazó haber tenido un desencuentro con su homóloga, la diputada Jessica Saiden, luego de que se vio a ambas en una presunta confrontación por ocupar un espacio en la conferencia que el Secretario de Seguridad, , ofreció este lunes.

A través de un comunicado, Jiménez Godoy sostuvo que los hechos acontecidos “respondieron exclusivamente a un ”.

Puntualizó que dicha comparecencia se realizó ante la Jucopo, órgano político integrado por los coordinadores parlamentarios y sus representantes, y que, conforme a la normativa establecida, sus integrantes deben colocarse a los lados del funcionario compareciente.

Omar García Harfuch, sceretario de Seguridad, en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados este 27 de octubre de 2025 / Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL
“En ese momento, los integrantes presentes éramos el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y yo, en mi calidad de vicecoordinadora, por lo que correspondía colocarnos uno de cada lado del secretario García Harfuch”, explicó.

La diputada subrayó que el resto de legisladoras y legisladores que asistieron a la comparecencia lo hicieron en calidad de invitados, conforme al formato establecido para este tipo de ejercicios parlamentarios.

Monreal pidió acatar protocolos institucionales

Asimismo, señaló que acatar los protocolos institucionales fue una sugerencia del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el fin de mantener el orden y respeto a las normas que rigen el desarrollo de las comparecencias.

Diputada Gabriela Jiménez Godoy, junto a Ricardo Monreal y la diputada Jessica Saiden (28/10/2025). Foto: Especial
Jiménez Godoy enfatizó que no existe ninguna diferencia ni conflicto con la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, “ya que lo ocurrido obedeció únicamente a la aplicación del protocolo establecido por la Jucopo, siempre en un marco de respeto, compañerismo y colaboración”.

“A la diputada Jessica Saiden yo la apoyo, entre las mujeres siempre debe prevalecer la colaboración; por eso en un acto de respeto y compañerismo no insistí, aunque a mí como vicecoordinadora me correspondía estar ahí y como miembro de la Jucopo; en Morena nos apoyamos porque somos compañeras de movimiento y compartimos el compromiso de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación junto a nuestra Presidenta”, afirmó la diputada.

Tras el presunto desencuentro, el coordinador Ricardo Monreal platicó con ambas legisladoras, quienes se tomaron fotos junto a su líder parlamentario.

