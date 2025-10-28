Más Información

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , se reunió este martes en Apatzingán, Michoacán, con productores de limón para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del empresario citrícola .

En redes sociales, el titular de la SSPC informó que la mesa de trabajo estuvo conformada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades locales.

Aseguró que se busca escuchar a los productores de limón para fortalecer, desde el , las acciones conjuntas para hacer frente a delitos de extorsión y cobro de piso.

“El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune”, aseguró.

Omar García Harfuch se reúne con productores de limón y autoridades de seguridad, en Apatzingán, Michoacán, este martes 28 de octubre de 2025. Foto: Especial
