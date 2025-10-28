Ante bloqueos carreteros y protestas en distintos estados, y después de levantarse de la mesa de diálogo con el gobierno federal por no alcanzar “un precio justo” para la tonelada de maíz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “hay una propuesta” para los productores.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, asistirá el jueves para hablar del tema y otros “relacionados con el campo”

“Sí hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo. Va a seguir la mesa de diálogo, hay una propuesta y están las ventanillas abiertas”, declaró la Mandataria federal, ante los amagos de los campesinos de elevar sus movilizaciones y protestas.

Después de que se levantaran de la mesa de negociación este lunes en la Secretaría de Gobernación (Segob) por no alcanzar un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, productores advirtieron que se acabó la paciencia y que "la lucha arreciará".

Tras reunirse con Berdegué e intentar ingresar a la Secretaría de Gobernación, los agricultores exigieron la reinstalación de la mesa de negociación "real, abierta y resolutiva".

La mañana de este martes 28 de octubre, el Movimiento Agrícola Campesino aseguró en un comunicado que la respuesta que recibieron "fue una ofensa": "Una oferta de $6,050 no es una negociación, es una burla que condena al hambre a nuestras familias".

"La lucha se transforma. La exigencia es innegable. Ayer, 27 de octubre, el campo mexicano demostró su fuerza, su unidad y su dignidad. Salimos pacíficamente, pero con la determinación de hierro de quienes alimentan a esta nación.

"¡Ya basta de simulaciones! ¡Se acabó la paciencia!", expresaron los trabajadores del campo.

"Al Gobierno de México y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: El tiempo de las falsas promesas se terminó. La paz de este país depende de la dignidad de sus agricultores.

"O hay Precios justos ya, o la lucha arreciará", declararon.

Añadieron que sus demandas no son negociables: "Son el mínimo absoluto para la dignidad y la supervivencia del campo mexicano: $7 mil 200 por tonelada de maíz y $6 mil por tonelada de sorgo", señalaron.

