La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de una preparatoria y de una Universidad Rosario Castellanos en un terreno en la alcaldía Tlalpan, donde era casa de Arturo “El Negro” Durazo, quien fuera jefe de la policía de la capital del país con José López Portillo.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció la figura de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, a quien calificó como “muy querida por la gente” y “joven brillante que está haciendo un buen trabajo”.

Sobre la construcción de la preparatoria y la universidad, la Mandataria federal expresó que desde que fue jefa delegacional de Tlalpan “era un sueño que teníamos”.

“Se va a hacer en un terreno que era la antigua casa de Durazo. ¿Sí se acuerdan del famosísimo jefe de la policía de la Ciudad de México, de mucha corrupción?”, comentó. Apuntó que el terreno se pasó al gobierno de la Ciudad de México.

“Entonces todo eso ayuda al mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlalpan”, agregó.

