En el último año se han recuperado 82.55 hectáreas de suelo de conservación de la alcaldía Tlalpan que estaban invadidas, dio a conocer Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria explicó que como parte de las acciones encaminadas a evitar el crecimiento de la mancha urbana en el suelo de conservación -que representa el 80% del territorio de la CDMX- se clausuraron 140 construcciones y se detuvo a siete personas: dos por extracción de tierra, cuatro por transporte ilegal de madera y una por venta de lotes, todas en Tlalpan.

Álvarez Icaza aseveró que en la ciudad se han implementado dos estrategias para la protección del suelo verde, que son la cero tolerancia a la tala ilegal y la recuperación de estas áreas.

Como parte de las acciones de cero tolerancia a la tala ilegal, señaló que se han realizado 215 recorridos de vigilancia y se instalaron 118 filtros carreteros.

Asimismo, indicó que se han desmantelado cuatro aserraderos en la demarcación, y en colaboración con el estado de Morelos y la Profepa, se han cerrado 12 aserraderos en Huitzilac y en Tres Marías, en dicho estado.

“También estamos reforzando una estrategia en Xalatlaco, en el Municipio de Xalatlaco, en el Estado de México, para apoyar al Estado de México, para reforzar las medidas en el cierre de aserraderos y para el combate a la tala ilegal en ese municipio, de tal manera que nos veamos beneficiados también en la Ciudad de México”, dijo.

