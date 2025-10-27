La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que hubo una reducción del 24.52% en los delitos de alto impacto en la alcaldía Tlalpan, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Con esto, afirmó que dicha demarcación es en la “que más ha bajado la incidencia delictiva” de las 16 alcaldías de la CDMX.

“Es decir, en el 2024 se cometieron mil 305 delitos de alto impacto, del 1 de enero al 15 de octubre; y en 2025, fueron 985, en la misma fecha, del 1 de enero al 15 de octubre. 24.52% menos, en delitos de alto impacto”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que en el mismo periodo, en Tlalpan hubo una una disminución del 29.82% en los homicidios dolosos, que pasaron de 57 que se cometieron entre el 1 de enero y el 15 de octubre en 2024, a 40 que hubo en este año.

Brugada Molina resaltó reducciones en otros delitos como las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, que pasaron de 35 a 21, lo que presenta una disminución del 40%; el robo de vehículo se redujo en 19.33%; mientras que el robo de vehículo con violencia, tuvo una reducción del 44.68%; mientras que el robo de vehículo sin violencia, se redujo en un 10.33%.

“Es una de las alcaldías que mejor(es) resultados ha tenido; que ha tenido excelentes resultados en este trabajo tan importante, que se ha venido haciendo de coordinación”, aseveró.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer que en este periodo se ha detenido a 13 objetivos prioritarios en la demarcación, así como a 250 personas por delitos de alto impacto; y se han asegurado 32 armas de fuego en flagrancia o en cateos.

“Se han desmantelado y afectado las operaciones de tres células delictivas, deteniendo a 28 de sus integrantes, incluyendo líderes importantes de células, como Los Mojarras, Los Histolinques y también de la Unión Bloque 2000, un grupo dedicado a esa metodología conocida como monta choques”, dijo.

